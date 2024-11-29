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Alanya'da Kışa Hazırlanan Türkiye'ye Rağmen Yazdan Kalma Günler Yaşanıyor

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Türkiye'nin birçok yerinde kış hazırlıkları yapılırken, Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcaklık 23 dereceyi aştı. Yerli ve yabancı turistler, güneşli havaların tadını çıkararak plajlara akın etti.

Türkiye kışa girmeye hazırlanırken, Antalya yazdan kalma günler yaşıyor

Alanya ilçesinde sıcaklık 23 dereceyi gördü, yerleşik yabancılar ve vatandaşlar denize girdi

ANTALYA - Türkiye'nin birçok şehri kışa hazırlıklar yaparken, Antalya'nın Alanya ilçesinde yazdan kalma günleri fırsat bilen yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti.

Geçtiğimiz hafta turuncu kodla uyarılan ve sağanak ile fırtınanın etkili olduğu Alanya'da soğuk havalar geride kalırken, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini Kleopatra plajına attılar. Türkiye'de sonbaharın yaşanması ve bazı şehirlerin kışa girdiği Kasım ayının sonunda Alanya'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Birçok şehirde sobaların yandığı, kaloriferlerin çalıştığı ve kışlık kıyafetlerin çıktığı günlerde Alanya'da ise yerleşik yabancılar, tatilciler ile vatandaşlar denize girerek güneşleniyor. Bazı vatandaşlar güneşli ve temiz havanın tadını çıkarırken, bazıları ise oltalarını denize atarak balık tutuyor.

23 dereceyi gördü

Alanya'da bugün hava sıcaklığının 23 dereceleri görmesi vatandaşların güzel vakit geçirmesine neden oldu. Öte yandan havaların güzel ve güneşli seyretmesi plajlarda bulunan kafelerin de ekonomisine can verdi.

Alanya'nın ünlü Kleopatra plajında işletme sahibi olan Uğur Uysal " Malum havalar çok güzel gidiyor. Bu havalar böyle güzel gitmesi hem yerleşik hem de turist misafirler açısından çok güzel inşallah havalar böyle devam eder" Şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Güncel
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