Alanya'da Kediye Tekme Atan Şüpheli Yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, köpeğinin yanına gelen kediye tekme atan 20 yaşındaki A.S.S. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuna yansıdı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kediye tekme attığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Avsallar Mahallesi'nde kaldırımda duran A.S.S'nin (20), köpeğinin yanına gelen kediye tekme atması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine çalışma yürüten ekipler, kediye tekme atan şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin köpeğe tekme attığı anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde, kedinin köpeğe doğru hamle yaptığını gören şüphelinin hayvana defalarca tekme attığı görülüyor.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel