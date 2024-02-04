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Alanya'da kaza: Bir kişi hayatını kaybetti

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Alanya'da meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde C.K. (33) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki apartmanın bahçe boşluğuna devrilen otomobildeki Özbekistan uyruklu Nishonova Maftuna (33) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Payallar Mahallesi'nde meydana geldi. D-400 Karayolunda kent merkezi yönünde seyir halindeki C.K. (33) kullandığı 35 AL 3078 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil park halindeki M.Ö.'ye (27) ait 07 BFU 173 plakalı otomobile çarptı. Park halindeki otomobil apartmanın bahçe boşluğuna devrildi. Bu sırada Özbekistan uyruklu Nishonova Maftuna camdan fırladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Nishonova Maftuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. C.K. ve M.Ö. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Hayatını kaybeden Nishonova Maftuna'nın cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücü C.K. gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza görüntülerinde otomobilin çarpmasıyla park halindeki otomobilin bahçe boşluğa düştüğü ve Nishonova Maftuna'nın otomobilden fırladığı anlar yer aldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Özbekistan Payallar Alanya Güvenlik Ölüm Soruşturma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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