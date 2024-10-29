Alanya'da Kayalıklardan Düşen Yarıma Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mahmutlar Mahallesi'nin kırsal kesimindeki Cebelireis Dağı'na giden iki kişiden biri, gece geç saatlerde dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Arkadaşının yardım istemesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, kayalıkta mahsur kalan ve yaralı olduğu belirlenen kişiyi kurtardı. AFAD personeli, üzerindeki montunu giydirip çay ikram ederek yaralının ısınmasını sağladı.

Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden yaralı, hastaneye kaldırıldı.