Haberler

Alanya'da kaya sansarı vatandaşlarca görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Şekerhane Mahallesi'nde bir kaya sansarı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Araçlar arasında dolaşan sansar, insanlardan uzaklaşmaya çalıştı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaya sansarı şehir merkezinde vatandaşlarca görüntülendi.

Şekerhane Mahallesi, Şevket Tokuş Caddesi'nde görülen kaya sansarı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüde, araçlar arasında dolaşan sansarın kaldırıma çıkarak insanlardan uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor. Bir süre gezinen sansar daha sonra bölgeden uzaklaşıyor.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı

Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş