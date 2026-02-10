Alanya'da kaya sansarı vatandaşlarca görüntülendi
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Şekerhane Mahallesi'nde bir kaya sansarı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Araçlar arasında dolaşan sansar, insanlardan uzaklaşmaya çalıştı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaya sansarı şehir merkezinde vatandaşlarca görüntülendi.
Şekerhane Mahallesi, Şevket Tokuş Caddesi'nde görülen kaya sansarı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntüde, araçlar arasında dolaşan sansarın kaldırıma çıkarak insanlardan uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor. Bir süre gezinen sansar daha sonra bölgeden uzaklaşıyor.
