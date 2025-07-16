Alanya'da Kanada Vatandaşı Mazen Hazouri Evinde Ölü Bulundu

Alanya'da Kanada Vatandaşı Mazen Hazouri Evinde Ölü Bulundu
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Alanya'da yaşayan 52 yaşındaki Kanada vatandaşı Mazen Hazouri, evinde hareketsiz halde bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hazouri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Kanada vatandaşı Mazen Hazouri (52), evinde ölü bulundu.

Saray Mahallesi Akmanlar Sokak'taki bir apartmandaki dairesinde tek başına kaldığı öğrenilen Mazen Hazouri'nin uzun süre evden çıkmaması üzerine arkadaşları durumdan şüphelendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan Hazouri'nin arkadaşları polis eşliğinde daireye girdi. Hazouri salonda hareketsiz yatarken bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Hazouri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Hazouri'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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