Alanya'da Kanada Uyruklu Adam Evinde Ölü Bulundu

Alanya'da Kanada Uyruklu Adam Evinde Ölü Bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Kanada uyruklu Mazen Hazouri, evinde ölü bulundu. Arkadaşları tarafından evine yapılan ziyarette, kapıyı açmaması üzerine polis çağrıldı. Sağlık ekipleri, Hazouri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan 52 yaşındaki Kanada uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.

Saray Mahallesi'nde yaşayan Mazen Hazouri'den (52) haber alamayan arkadaşları, evine gittikleri Hazouri'nin kapıyı açmaması üzerine durumu polise bildirdi.

Eve çilingir yardımıyla giren polis ekibi, Hazouri'yi salonda hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Hazouri'nin cenazesi Alanya Belediye Mezarlığı'nın morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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