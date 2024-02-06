Alanya'da kamyonlar çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kamyon çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik bir süre aksadı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.M. (31) idaresindeki 07 JE 277 plakalı kamyonet, Seki Mahallesi D-400 karayolunda bariyeri aşarak karşı yönden gelen M.Ş. (52) kontrolündeki 07 NLM 40 plakalı kamyon ile çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazadan sonra bir süre trafik aksadı.