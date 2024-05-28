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Alanya'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

M.Y. (46) idaresindeki 07 NJG 85 kamyonet, Çıplaklı Mahallesi Hayri Doğan Caddesi'nde, Yunus Emre Uysal'ın (19) kullandığı 07 BOY 609 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada Uysal ile motosiklette bulunan B.K. (18) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Uysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. B.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonet sürücü M.Y. gözaltına alındı.

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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