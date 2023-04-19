Alanya'da kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sugözü Mahallesi D-400 kara yolunda Ö.A.Ö. idaresindeki 07 AJM 823 plakalı otomobil, C.T'nin kullandığı 07 UF 165 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçtaki yaralılar A.T. ve Y.A. ise özel hastaneye kaldırıldı.

Ö.A.Ö'nün cesedi, savcı ve jandarma ekibinin kaza yeri incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

Kamyon şoförü C.T. gözaltına alındı.