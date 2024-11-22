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Alanya'da Kamu Kurumundan Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamu kurumundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan R.T.M. isimli şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Zanlının evinde yapılan aramada 3 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 1 fotoğraf makinesi ele geçirildi. R.T.M.'nin 49 suç kaydı olduğu ve 57 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamu kurumundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kamu kurumundaki hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma sonucu hırsızlığı R.T.M'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Zanlının saklandığı evdeki aramada, 3 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 1 fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, 49 suç kaydı bulunan zanlının 57 yıl 288 ay 382 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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