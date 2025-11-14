Alanya'da Kadına Makasla Saldırı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Ukraynalı bir kadına makasla saldıran A.T. (27), adliyeye sevk edildi. Yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
MAKASLA SALDIRMIŞ
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaldırımda yürüyen Ukraynalı A.H. adlı kadına yumruk atıp, kesici aletle yaralayan A.T. (27) polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırıyı makasla gerçekleştirdiği belirlenen A.T.'nin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. A.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
