Haberler

Alanya'da Kadın Yürüyüş Yaparken Saldırıya Uğradı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldrımda yürüyen yabancı uyruklu bir kadın, tanımadığı bir erkek tarafından yumrukla ve kesici bir cisimle saldırıya uğradı. Olay sonrası şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadına yumrukla ve kesici bir cisimle saldıran şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve internet haber sitelerinde "Alanya'da yürüyüş yapan kadına saldırı" başlığıyla yer alan haberler üzerine bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Olayın, 11 Kasım 2025 günü saat 19.30 sıralarında meydana geldiği bildirilen açıklamada, "Yabancı uyruklu A.H. isimli kadın, tanımadığı bir erkek tarafından fiziksel saldırıya maruz kalmıştır. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi A.T. (27) yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A.T'nin ifadesinde, saldırdığı kadını tanımadığını belirterek, "Sinirliydim, psikolojim bozuktu, bir anda olan bir şeydi." dediği öğrenildi.

Olay

Cikcilli Mahallesi'nde kaldırımda cep telefonuyla konuşarak yürüyen A.H'ye, karşı yönden gelen bir kişi yumrukla saldırmış, ardından yere düşen kadını yüzünden kesici bir cisimle yaralamıştı. Saldırı sırasında kapüşon takan ve sırtında çanta bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Olay anı ise bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törende

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu

Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Bir kentimize lapa lapa kar yağdı
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Hakeme söylediği sözler Portekiz'i karıştırdı! Mario Branco'ya şok ceza

Ülkede gündem o! Hakeme söylediği sözler Portekiz'i karıştırdı
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.