Alanya'da Kaçakçılık Operasyonu: Silah ve Sahte Alkol Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda silah ve sahte alkol ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda silah ve sahte alkol ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin silah ve alkol kaçakçılığının deşifresine ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 6 adet tabanca, 8 adet şarjör, 100 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği kartuşu, 116 bidon (580 litre) sahte/kaçak alkol ele geçirildi. "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek (Silah Kaçakçılığı)" suçundan 3 şüpheli, "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek-(Alkol Kaçakçılığı)" suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA