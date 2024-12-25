Alanya'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, 627 şişe kaçak içki, 95 paket kaçak sigara ve diğer yasadışı ürünleri ele geçirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki ve sigara satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Avsallar Mahallesi'nde belirlenen adresler ve araçlarda arama yaptı.
Aramada 627 şişe kaçak içki, 95 paket kaçak sigara, 20 elektronik sigara, 86 sigara kiti, 33 takviye içerikli çikolata ve 131 kaçak puro ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.