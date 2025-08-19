Alanya'da Kaçak Ürün Operasyonu: Elektronik Sigaralar ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Alanya'da Kaçak Ürün Operasyonu: Elektronik Sigaralar ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, bir markette yapmış olduğu denetimde toplamda 18 elektronik sigara, 250 paket kaçak sigara ve 40 elektronik sigara ısıtıcısı ele geçirerek kaçaklıkla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçaklıkla mücadele sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir markette kaçak ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İşletmede yapılan denetimde, 18 elektronik sigara, 250 paket kaçak sigara, 40 elektronik sigara ısıtıcısı ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
