Alanya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir tırda yaklaşık 4 ton kaçak tütün ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alanya KOM Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bir araçta kaçak tütün getirildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Durdurulan bir tırda yapılan aramalarda yaklaşık 4 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.