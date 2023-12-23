Alanya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alanya KOM Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bir araçta kaçak tütün getirildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Durdurulan bir tırda yapılan aramalarda yaklaşık 4 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.