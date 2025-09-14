Alanya'da Kaçak Tütün Operasyonu: Yüzbinlerce Makaron Ele Geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ürünleri ve makaronlar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, işyerine yaptığı baskında 226 bin 600 boş makaron ile birlikte 76 bin 600 dolu makaron ve 112 kilogram kıyılmış tütün buldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir işyerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 226 bin 600 boş makaron, 76 bin 600 tütünle doldurulmuş makaron, 112 kilogram kıyılmış tütün, 250 kesilmiş bandrol, 4 tütün dolum makinesi, 1 tütün öğütme makinesi, 2 kompresör, 1 elektronik terazi ile hassas terazi ele geçirildi.
İş yeri sahibi E.S. hakkında adli işlem başlatıldı.