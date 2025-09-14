Haberler

Alanya'da Kaçak Tütün Operasyonu: Yüzbinlerce Makaron Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ürünleri ve makaronlar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, işyerine yaptığı baskında 226 bin 600 boş makaron ile birlikte 76 bin 600 dolu makaron ve 112 kilogram kıyılmış tütün buldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir işyerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 226 bin 600 boş makaron, 76 bin 600 tütünle doldurulmuş makaron, 112 kilogram kıyılmış tütün, 250 kesilmiş bandrol, 4 tütün dolum makinesi, 1 tütün öğütme makinesi, 2 kompresör, 1 elektronik terazi ile hassas terazi ele geçirildi.

İş yeri sahibi E.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı

1. Lig maçı sonrası korkutan kaza! Çok sayıda futbolcu yaralı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel 'bomba' diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var

Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.