Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi - Haberler

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Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Alanya ilçesinde gümrük kaçağı 1500 paket elektronik sigara ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Alanya ilçesinde gümrük kaçağı 1500 paket elektronik sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe genelinde kaçakçılığa yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, kargo aracılığıyla ilçeye getirildiği öğrenilen gümrük kaçağı 1500 elektronik sigara ele geçirdi.

Kaçak ürünlerle ilgili F.K.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Alanya, Sigara, Güncel, Haberler

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