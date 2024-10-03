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Alanya'da İzinsiz Havai Fişek Atan Kişiye Ceza

Alanya'da İzinsiz Havai Fişek Atan Kişiye Ceza
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, izinsiz havai fişek atan bir kişiye para cezası kesildi. Adam, kız arkadaşına evlenme teklifi için havai fişek gösterisi yaptığını söyledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde izinsiz havai fişek atılmasıyla ilgili bir kişiye para ceza kesildi.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamada, Alanya Kalesi'nin Kızılkule ve Tershane arasında kalan bölgesindeki surlarda dün akşam saatlerinde izinsiz havai fişek atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin adından plakası belirlenen aracın İskele Caddesi'nde zabıta ekiplerince durdurulduğu belirtilerek, "6 kutu havai fişek atan şahıs, kız arkadaşına evlenme teklifi yapmak için havai fişek gösterisi yapmak istediğini ve bunun herhangi bir izne tabi olup olmadığını bilmediğini ifade etti. Hakkında işlem başlatılan şahsa, izinsiz patlayıcı madde kullanmaktan ve toplumun huzurunu bozmaktan dolayı idari para cezası kesildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel

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