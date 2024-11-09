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Alanya'da İtfaiyecilik Öğrencilerine Gerçek Olay Tatbikatı

Alanya'da İtfaiyecilik Öğrencilerine Gerçek Olay Tatbikatı
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu'nda Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, motor kısmında çıkan yangına müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat, öğrencilerin gerçek olay tecrübesi kazanmaları için önemli bir fırsat oldu.

Antalya'da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, her biri gerçek olay gibi düzenlenen tatbikatlar ve uygulamalı eğitimle deneyim kazanıyor.

Üniversite bünyesindeki teorik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, uygulamalı derslerde akademisyenler eşliğinde itfaiyecilik alanında ekipman kullanımı, acil yardım ve yangınlara müdahale konusunda eğitim alıyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu İtfaiye Eğitim Alanı'nda öğrenciler, uygulamalı derslerinde olası araç kazaları ve yangınlara karşı tatbikat gerçekleştirdi.

Senaryo gereği aracın motor kısmında yangın çıktı. Öğrencilerden oluşan ekip, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Recep Baltacı kontrolünde gerçekleştirilen tatbikatta ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken güvenlik görevlileri çevrede güvenli alan oluşturdu.

Yangının kontrol altına alınmasından sonra yanan aracın enkazında soğutma çalışması yapıldı. Yangın tatbikatı başarılı şekilde tamamlandı.

" Öğrenciler için çok güzel bir deneyim oldu"

Recep Baltacı, AA muhabirine, öğrencilerle yanan bir araca nasıl müdahale edileceği konusunda tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin başarılı bir müdahale gerçekleştirdiğini belirten Baltacı, "Daha önce hurdaya ayrılmış, motoru olmayan 2 araç okulumuza tatbikat eğitimleri için hibe edilmişti. Burada hem trafik kazalarında hem de yanan bir araca nasıl müdahale edileceği, içindeki yaralının nasıl çıkarılacağına yönelik tatbikat yaptık. Öğrenciler için çok güzel bir deneyim oldu. İlk defa yanan bir aracı gördüler ve müdahale ettiler. Gayet başarılı bir müdahale oldu. Öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Baltacı, uygulama alanının hazırlanmasında ve araçların getirilmesinde büyük emeği olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a teşekkür etti.

Uygulama alanında Karayolları Bölge Müdürlüğünce asfalt çalışması yapıldığını ve bu sayede öğrencilerin olaylara çok daha rahat müdahale edilebildiğini vurgulayan Baltacı, katkılarından dolayı Akseki AK Parti İlçe Başkanı Halis Gündoğdu'ya teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Tatbikata katılan öğrencilerden Furkan Köşe de uygulamalı eğitimden çok memnun olduğunu ve bu şekilde gerçek tecrübe kazandığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
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