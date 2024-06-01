Üye Girişi
Haberler

Alanya'da İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hükümlü ve tutukluların hazırladığı ürünlerin sergilendiği 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' açıldı. Fuarda, gıdadan tekstile, gümüşten hediyelik eşyaya kadar çok sayıda ürün yer alıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hükümlü ve tutukluların hazırladığı ürünlerin sergilendiği "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca Şelale Meydanı'nda açılan fuarda, 46 işyurdu müdürlüğündeki hükümlü ve tutukluların ürettiği, gıdadan tekstile, gümüşten hediyelik eşyaya kadar çok sayıda ürün yer alıyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, cezaevine girmenin "son durak" olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Cezaevleri elbette bir suçun karşılığı için var. Bunun yanında cezaevlerinin, bir hayatı yeniden kazandırma ve ikinci şans verme fonksiyonu esas itibarıyla da vardır. İşte bunun bir tezahürü olarak Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü faaliyetlerle, cezaevinde bulunan hükümlüler, tutuklular, yeni bir şans için hayata hazırlanıyor. Bu kişilerin yaptığı ürünler çok geniş bir yelpazede Alanya'da fuarda sergileniyor. Böylece hem tutuklularımıza hem de hükümlülerimize ilerideki hayatlarında çok daha erdemli bir yaşam sürmeleri ve helalinden kazanç elde edebilmeleri için her türlü imkan sunuluyor."

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci ise mobilya, metal, tekstil, gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri, hizmet iş kolları ve sosyal tesisleriyle işyurtlarının dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Gezginci, 368 işyurdu müdürlüğü aracılığıyla yaklaşık 200 farklı iş kolunda 1700'den fazla atölye ve tesiste yüzlerce ürün üretildiğini anlatarak, "Yılda ortalama 60 bin hükümlü, mesleki eğitimler sırasında gerçekleştirilen üretimlere katılmaktadır. Bu üretimler sayesinde yerli ve milli ekonomiye destek olunmakta, ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmaktadır." dedi.

Üretime katılan hükümlü ve tutuklulara gündelik ödendiğini, elde edilen kardan pay verildiğini belirten Gezginci, bu sayede onları bekleyen yakınlarına da katkı sağlandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı. Tören, stantların gezilmesiyle sona erdi.

Fuar, 5 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Alanya Yaşam Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Bakmadan Geçme

Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Güney Kore- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? #127952 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? #127979 2 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül tarihi hangi burç olur? Barbara Palvin aldatıldı mı? Dylan Sprouse, Barbara Palvin'i aldattı mı? İSTANBUL HAVA DURUMU İstanbul'da bu hafta hava nasıl? Meteoroloji uyardı! Havalar ne zaman ısınacak? Havalar ne zaman, hangi tarihte ısınıyor? Meteoroloji tarih vererek uyardı! Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. sezon var mı, nerede yayınlanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları nereden, hangi siteden öğrenilir? AÖF sonuç sorgulama ekranı 2024! 1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title