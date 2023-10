ALANYA'DA İSRAİL PROTESTOSU

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı protesto edildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından Alanya'da vatandaşlar Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) öncülüğünde dün gece Hacet Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Hacet Meydanı'ndan Hükümet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na kadar İsrail aleyhine sloganlar atarak ve tekbir getirerek, yürüyüş gerçekleştirdi.

İsrail'e karşı Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkelerinin derhal müdahale etmesi gerektiğini belirten ALDAP Başkanı Murat Ersin Kaplan, yaptığı basın açıklamasında, İlk kıblemiz, kutsal Mescid-i Aksa, her gün terörist İsrail ve Yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir edilirken, sokaklarda masum siviller kurşuna dizilirken, on yaşındaki çocuklar tutuklanırken, Gazze'de ambargo ve abluka şiddetini artırırken, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm Müslümanların izzeti her gün her an çiğnenmeye devam ederken, işgalci İsrail'in masum ve yaralı Filistinli çocuk, kadın ve yaşlıların kaldığı hastaneye yaptığı alçakça saldırı bize bir kez daha gösterdi ki karşımızda gözü dönmüş alçak bir terör örgütü vardır. Bu Siyonist terör örgütüne karşı, başta Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkeleri derhal müdahale etmelidir dedi.

'TARİH SAHNESİNDEN SİLİNİP GİDECEĞİNİZ GÜNLER YAKIN'

Mescid-i Aksa için canlarını vermeye hazır milyonlarca kişi olduğunu kaydeden Kaplan, İsrail'in tarih sahnesinden silinip gideceği günlerin de çok yakın olduğunu belirtti. Kaplan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü Aksa için sivil veya asker fark etmez, tüm İsrailliler Filistin topraklarında işlenen her suça ve işgale doğrudan ortaktır. Evlerinden kovulan Filistinlilerin mülklerine istilacı böcekler gibi koşuşturarak doluşan tüm Yahudiler işgalcidir, zalimdir, katildir. Bu kadar zulme ortak olmalarına rağmen Filistinli kardeşlerimizin büyük bir hassasiyetle merhametli tavırları ortadadır. Ey İsrail. Ne kadar zulmederseniz edin ne kadar kan dökerseniz dökün, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, Filistin'i bizden koparamayacaksınız. İşte biz Aksa için canını vermeye hazır on binler, yüzbinler, milyonlar olarak daima karşınızda olacağız. Tarih sahnesinden silinip gideceğiniz günler çok yakındır. Zafer İslam'ındır, zafer Allah'ındır, zafer inananlarındır ve zafer yakındır.

'CUMHURBAŞKANIMIZ İSRAİL'E GEREKEN CEVABI VERECEKTİR'

Yürüyüşte konuşan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'in yanında olduğunu vurgulayarak, Dünyada mazlumların sesi olan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm İslam ülkelerini bir araya getirip İsrail'e gereken cevap en kısa zamanda verilecektir dedi.

'AMERİKA İSRAİL'İ SEVİYORSA GÜNEY AMERİKADAN YER VERSİN'

Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, İsrail vatandaşı yaşamayı ne kadar çok seviyorsa bilin ki Gazzeli kardeşlerimiz de şehit olmaktan o kadar haz ediyor. O yüzden rahatız, İsrail'e orayı cehenneme dönüştüreceğiz. İsrail'i yeryüzünden sileceğiz. Amerika İsrail'i çok seviyorsa Güney Amerika'dan yer versin diye konuştu.

STK'LAR ZULMÜN BİR AN ÖNCE SONA ERMESİNİ İSTEDİ

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de açıklamalarında, zulmün bir an önce sona ermesini istedi. Vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Atatürk Anıtı'ndan Hacet Meydanı'na sloganlar eşliğinde geri döndü. Alanya Müftüsü İhsan İlhan tarafından dua okunmasının ardından kalabalık dağıldı. (DHA)