Alanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Alanya Dayanışma Platformunca (ALDAP) organize edilen etkinlikte, Hacet Meydanı'nda toplanan grup, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar attı.

ALDAP adına konuşan Hasan İlhan, İsrail'in Gazze'de 8 aydan fazladır soykırımını sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in Refah'ta yeni bir caniliğe imza attığını belirten İlhan, "Siyonist İsrail, Refah'ta yüzlerce Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir. İyice zıvanadan çıkan siyonistler, insanlıktan uzak, terör saldırılarını sürdürürken, gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır." dedi.

Siyonistlere karşı fiilen harekete geçilmesi gerektiğini dile getiren İlhan, vicdan sahibi herkesin tek isteğinin siyonistlere anladığı dilden yanıt verilmesi olduğunu kaydetti.

İlhan, bu bağlamda İslam ülkelerinin liderlerine büyük bir sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, "Vakit, İsrail'e karşı güç gösterme vaktidir. Zira İsrail rejiminin kınamalardan, sözlü tepkilerden anlamadığı ve bu tutumu umursamadığı gayet açıktır. İsrail rejimine karşı vahdet ruhunu kuşanıp İslam birliği oluşturulmalıdır." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.