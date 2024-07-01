Alanya'da iş makinesinin elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı
Alanya'nın Gözübüyük Mahallesi'nde bir iş makinesinin elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına 3 arasöz ve bir helikopter müdahale etti. Yangında kamyon ve iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iş makinesinin elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Y.M. (37) yönetimindeki kamyonun taşıdığı paletli kepçe, Gözübüyük Mahallesi Salağacı mevkindeki ormanlık alanda elektrik tellerine takıldı.
Kopan tellerin çıkardığı yangına 3 arasöz karadan, bir helikopter havadan müdahale etti.
Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, kamyon ve iş makinesi kullanılamaz hale geldi.