Alanya'da inşaattan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaattan dengesini kaybederek düşen Suriye uyruklu Muhammed Bakur (30) hayatını kaybetti. Olayı gören arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. İşçinin cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaattan dengesini kaybederek düşen Suriye uyruklu Muhammed Bakur (30) hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Çalıştığı sırada dengesini kaybeden Suriyeli işçi Muhammed Bakur, inşaatın giriş katında bulunan asma kattan düştü. Olayı gören arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.