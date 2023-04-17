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Alanya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Alanya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Türkler Mahallesi'ndeki bir konut inşaatında çalışan Şemsi Taşdemir (68), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten zemine düştü.

Taşdemir'in düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Taşdemir'in cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

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