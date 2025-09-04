Alanya'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu 21 yaşındaki Molla Muhammed, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden düştü. Hastaneye kaldırılan Muhammed, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Konaklı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu Molla Muhammed (21), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammed, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel