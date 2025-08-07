Alanya'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, inşaat işçisi Yusuf Ergin (54), 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak Ergin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ergin'in cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
