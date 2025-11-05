Alanya'da İnşaat Kazasında Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otel inşaatında devrilen beton mikserinin çarpması sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan Ahmet B. hastaneye kaldırılmasına rağmen müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otel inşaatında devrilen beton mikserinin çarpması sonucu demirlerin üzerine düşen işçi hayatını kaybetti.
Payallar Mahallesi'ndeki bir otelin inşaatında beton dökümü sırasında beton mikseri devrildi. Devrilen mikserin çarptığı işçi Ahmet B. (45) demirlerin üzerine düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Ahmet B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel