Alanya'da İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir inşaatta iskeleden düşen İ.Y. (41) hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri görevlendirildi. İşçinin durumu ağır.

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Konaklı Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan İ.Y (41), iskelede dış cephe çalışması yaptığı sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

