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Alanya'da İnşaat Halindeki Otelde Yangın Çıktı

Alanya'da İnşaat Halindeki Otelde Yangın Çıktı
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki 12 katlı otelde çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın sonrası üst katlarda mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor. Üst katlarda mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Cikcilli Mahallesi'ndeki yapımı devam eden 12 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi.

Ekipler, bölgede çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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