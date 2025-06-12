Alanya'da İngiliz Turist Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İngiliz turist David Nicholas Phelan, kaldığı otelde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen ve kaldığı otelde fenalaşan İngiliz turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan İngiltere uyruklu David Nicholas Phelan (41) odasında rahatsızlandı.

Personelin ihbarı üzerine otele sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Phelan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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