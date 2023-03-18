Alanya'da iki tırın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde aynı istikamette hareket halindeki tırların çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde aynı istikamette hareket halindeki tırların çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
H.Ş. (42) idaresindeki 15 ABA 145 plakalı tır, D-400 kara yolu İmamlı Mahallesi'nde aynı istikamette ilerleyen B.D. (35) yönetimindeki 07 ALZ 277 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada tır kabini koparak diğer tırın dorsesinde asılı kaldı. Kabinde sıkışan H.Ş, kaza yerine gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Tır sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel