Alanya'da iki otel servisinin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı Antalya'nın Alanya ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Y.A. (27) yönetimindeki 07 C 32666 plakalı otel servis midibüsü, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda N.Y'nin (56) kullandığı 07 C 32361 plakalı otel servis midibüsüne arkadan çarptı. Kazada araçlardaki A.O.G, Ş.E, F.T, A.Ö.D, B.D, Z.M, Ö.Ç, A.Ö, H.A, A.U, E.M. ve T.K. yaralandı. İhbar üzerine kara yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Mustafa Kurt - Güncel Antalya Alanya Güncel Haberler

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