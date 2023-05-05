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Alanya'da iki aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Alanya'da iki aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonet ve minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonet ve minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

B.Y. yönetimindeki 06 BIJ 289 plakalı hafif ticari araç ile A.K. idaresindeki 07 UG 143 plakalı yolcu minibüsü, Demirtaş Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Yaralanan minibüs sürücüsü A.K. ile yolcular F.Ç, B.D, Ş.K, Ç.K, D.B, M. A, S.Ö. ve O.A. 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kamyonet sürücüsü B.Y. ise jandarma karakolundaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, içinde yolcuların olduğu minibüsün diğer araçla kavşakta çarpıştığı yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel

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