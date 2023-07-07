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Alanya'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Alanya'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kavga sırasında bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi ve yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kızlarpınarı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile üyelerinin tartışması kavgaya dönüştü.

Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Antalya Alanya Güncel Haberler

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