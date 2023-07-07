Alanya'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kavga sırasında bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi ve yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.