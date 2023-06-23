Alanya'da Hurda Dükkanından Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Alanya'nın Konaklı beldesinde bir hurda dükkanından bakır kablo ve av tüfeği çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.