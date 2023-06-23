Alanya'da Hurda Dükkanından Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı
Güncel Haberler
Alanya'nın Konaklı beldesinde bir hurda dükkanından bakır kablo ve av tüfeği çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hurda dükkanından bakır kablo ve av tüfeği çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Konaklı jandarma ekipleri, Ö.E. isimli şahsa ait hurda dükkanından 150 kilogram bakır kablo ile av tüfeği çalınmasının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği M.Ö'yü (22) yakaladı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel