Alanya'da Hortum Korku Dolu Anlar Yaşattı
Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Hortum, hemen kıyıya ulaşmadan kayboldu.
Alanya'da hortum cep telefonu kamerasında
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde çıkan hortum korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Okurcalar Mahallesi Karaburun mevkisinde sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen doğa olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Hortum yaklaşık 3 ila 5 dakika arasında etkili olup kıyıya ulaşmadan gözlerden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ERDOĞAN - Güncel