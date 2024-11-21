Alanya'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 eğitim kurumundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan ve hakkında 49 suçtan 77 yıl 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kentte 3 farklı eğitim kurumunda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin R.T.M. (33) olduğunu belirledi. Yapılan incelemede R.T.M'nin, 49 suçtan 77 yıl 17 gün hapis cezası olduğu ve cezaevinden izinli çıktığı tespit edildi.

Şehirler arası otobüsle Mersin'in Toroslar ilçesine gittiği belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla saklandığı binanın çatı kısmında yakalandı.

Hükümlünün sırt çantasında yapılan aramada 3 dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ve cep telefonu ele geçirildi.

Alanya'ya getirilen R.T.M, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hükümlünün bir eğitim kurumundan hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hükümlünün çekmeceleri karıştırdığı ve telefon ile dizüstü bilgisayarı alarak odadan çıktığı görülüyor.