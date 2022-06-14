Alanya'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı - Haberler

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Alanya'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
Alanya'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bisiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bisiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı zaman ve yerlerde 2 bisikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelileri H.A. (19) ve Y.C.A'yı (19) adreslerinde yakaladı.

Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

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