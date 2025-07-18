Alanya'da Hayalet Ağa Takılan Üç Yengeç Kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında dalış yapan turistler, hayalet ağa takılan üç yengeci kurtardı. Tekne kaptanı Turgay Meşe ve ekibi, yengeçlerin takıldığı ağı keserek, onları tekrar denize bıraktı.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında hayalet ağa takılan üç yengeç kurtarıldı.
İlçede günübirlik gezi turu düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe ile turistler, Alanya Kalesi açıklarında dalış yaptıkları esnada üç yengecin hayalet ağa takıldığını fark etti.
Meşe, beraberindekilerle yengeçleri sudan çıkararak, takıldıkları ağı kesti. Kurtarılan yengeçler, tekrar suya bırakıldı.
Yengeçlerin sudan çıkarılma ve ağdan kurtarma anı teknedekiler tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel