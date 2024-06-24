Alanya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan 2 yaşındaki çocuk, havuzda boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle havuzdan çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki erkek çocuk hastaneye kaldırıldı.
Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Ukrayna uyruklu A.B. (2), girdiği havuzda bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Çocuğun suya batıp çıktığını gören çevredekiler A.B'yi havuzdan çıkardı.
Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardınan hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.