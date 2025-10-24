Alanya'da Hapis Cezalı İki Hükümlü Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlamak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.M. (64) ve C.S'yi (38) yapılan çalışma sonucunda gözaltına aldı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.