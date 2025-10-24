Alanya'da Hapis Cezalı İki Hükümlü Yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, sahte banka veya kredi kartı kullanma suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan iki kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlamak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.M. (64) ve C.S'yi (38) yapılan çalışma sonucunda gözaltına aldı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel