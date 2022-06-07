Alanya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Alanya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında 7 ile 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında 7 ile 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, saha uygulaması sırasında K.K'nin "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik", suçlarından 8 yıl 7 ay, B.E'nin de silahlı yağma suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirlendi.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler

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