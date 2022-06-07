Alanya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

Alanya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında 7 ile 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında 7 ile 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, saha uygulaması sırasında K.K'nin "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik", suçlarından 8 yıl 7 ay, B.E'nin de silahlı yağma suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirlendi. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. AA / Mustafa Kurt - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler

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