Alanya'da Hafriyat Kamyonu Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abdullah Y. (53) idaresindeki 21 D 2101 plakalı hafriyat kamyonunun rampa inerken freni boşaldı.

Kontrolden çıkan araç, o sırada rampa çıkan C.Ö. (48) kontrolündeki 07 BMP 494 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki kamyon da şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan iki sürücü, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı Abdullah Y., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. C.Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.