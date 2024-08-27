Alanya'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı
Alanya'nın Alanya ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Kamyon, vinç yardımıyla kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen hafriyat kamyonun sürücüsü yaralandı.
S.B. idaresindeki Alanya Belediyesi'ne ait 07 N 0410 plakalı hafriyat yüklü kamyon, rampada şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.
Kamyon, vinç yardımıyla kaldırıldı.