Alanya'da Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

Alanya'da seyir halindeki bir hafif ticari aracın motor bölümünden başlayan yangın, aracı tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç motor bölümünden başlayan yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilöz Mahallesi D-400 kara yolunun Alanya istikametinde meydana geldi. Ahmet Köse'nin (40) kullandığı 07 H 0622 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden Köse aracı yol kenarında durdurdu. Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
