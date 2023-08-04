Alanya'da hafif ticari araçta tehlikeli yolculuk

Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi'nde bir kişi hafif ticari aracın arka tamponunda seyahat ederken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücünün tehlikeye aldırış etmeden seyahat etmesi dikkat çekti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracın arka tamponunda bir kişinin seyahat etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kızlarpınarı Mahallesi'nde hafif ticari aracın arka tampon kısmında bir kişinin seyahat ettiği anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, sürücünün tehlikeye aldırış etmeden seyahat etmesi yer aldı.

Polis ekiplerinin araç ve sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.