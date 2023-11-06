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Alanya'da hafif ticari araç muz bahçesine devrildi, 1 kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç muz bahçesine devrildi ve araç sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.