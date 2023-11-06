Alanya'da hafif ticari araç muz bahçesine devrildi, 1 kişi ağır yaralandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç muz bahçesine devrildi ve araç sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracın muz bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
A.A.(57) idaresindeki 07 ASE 810 plakalı hafif ticari araç, Seki Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir muz bahçesine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü A.A. yaralandı.
Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel